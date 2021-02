Formazioni ufficiali Benevento Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Caprari, Improta, Lapadula. Allenatore: Inzaghi(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Torregrossa. Allenatore: Ranieri Leggi su Calcionews24.com

BENEVENTO (4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero;