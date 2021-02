Fiordaliso ricorda la madre morta di Covid e Silvia Toffanin si commuove

(Di domenica 7 febbraio 2021) Anche la vita diè stata duramente colpita dalla pandemia: la cantante infatti, nel marzo scorso, ha perso la85enne a causa del-19 e ne ha voluto parlare in tv, ospite di “Verissimo”. “Stava bene, l’ha portata via un’ambulanza e non l’ho più vista”, racconta l’artista, ancora molto provata da questo dolore. Un dolore che conosce bene anche la conduttrice, la quale, avendo anche lei perso da poco la mamma, sidurante il racconto. “Lei non rispondeva più al telefono, un giorno mi ha chiamato e ho sentito una voce che diceva ‘sto morendo’”, continua, tormentata dall’idea che lapossa essersi sentita sola e abbandonata. Durante l’intervista la cantante, che tra pochi giorni compirà 65 anni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiordaliso ricorda

... un dolore così forte tisubito un altro dolore. Basta , voglio andare in giro, voglio cantare. Voglio abbracciare la gente, non ne posso più '. La consolazione diFiordalino ......di, morto pochi giorni fa, otto per l'esattezza: "Improvvisamente è mancata per un infarto la mia cagnolina Cleo. È tornato di nuovo il dolore di mia madre, un dolore così forte ti...IL DRAMMATICO RACCONTO DI FIORDALISO Fiordaliso: "Ho risposto al telefono e mia madre mi ha detto 'sto morendo'". Silvia Toffanin scoppia in lacrime ...Gliel'ho detto quando è tornato, ma lui è più forte di me, è lui che fa il badante a me”. È tornato di nuovo il dolore di mia madre, un dolore così forte ti ricorda subito un altro dolore 06 febbraio ...