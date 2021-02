Effetto Draghi? Visco chiede subito riforme A partire dal lavoro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Il Recovery Plan? Necessario ma insufficiente, se non accompagnato da altre misure. Le quali abbiano come stella polare, fra le altre cose, quella di un riequilibrio dei conti al fine di ridurre il debito pubblico. Queste, in estrema sintesi, le considerazioni del governatore di Banca d’Italia Ignazio, che sulledi agire in fretta “per riprendere la via della ripresa”. L’occasione di fare il punto è il 27° congresso Assiom Forex. E’ in questa sede che il numero uno di via Nazionale, prendendo al balzo la palla delle consultazioni per il nuovo governo, traccia la sua linea sul futuro prossimo dell’Italia. Il Recovery è insufficiente, pernecessarie “L’impegno richiesto per affrontare l’emergenza sanitaria e sostenere le imprese, i ...