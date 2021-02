Domenica In: ospiti 7 febbraio 2021: Panariello e Giallini (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi, 7 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Giorgio Panariello e Marco Giallini, che, tra una gag e l’altra, daranno alcune anticipazioni sul loro nuovo show Lui è peggio di me. Poi Costantino della Gheradesca, giudice nel programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Nunzia De Girolamo sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma Ciao Maschio, che debutterà su Rai1 in seconda serata da sabato 13 febbraio. E ancora spazio a Gabriele Cirilli che, nei panni dello Chef ‘Du ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 febbraio 2021) Oggi, 7, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Giorgioe Marco, che, tra una gag e l’altra, daranno alcune anticipazioni sul loro nuovo show Lui è peggio di me. Poi Costantino della Gheradesca, giudice nel programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Nunzia De Girolamo sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma Ciao Maschio, che debutterà su Rai1 in seconda serata da sabato 13. E ancora spazio a Gabriele Cirilli che, nei panni dello Chef ‘Du ...

