Cristina Parodi: "Lady D mi disse: occhio a chi scegli di sposare" (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornalista e moglie del sindaco di Bergamo: veniva nella redazione del Tg5 di notte e fingeva di leggere i giornali, così mi feci avanti. L'incontro con Diana: "Quelle parole furono una profezia per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Giornalista e moglie del sindaco di Bergamo: veniva nella redazione del Tg5 di notte e fingeva di leggere i giornali, così mi feci avanti. L'incontro con Diana: "Quelle parole furono una profezia per ...

