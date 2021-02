Calciomercato Milan – Otavio continua a piacere al Diavolo | News (Di domenica 7 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: i rossoneri non mollano Otavio, giocatore del Porto destinato a trasferirsi a giugno a parametro zero Calciomercato Milan – Otavio continua a piacere al Diavolo News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 febbraio 2021) Le ultime notizie suldel: i rossoneri non mollano, giocatore del Porto destinato a trasferirsi a giugno a parametro zeroalPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @otaviomonteiroo continua a piacere al Diavolo | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PandArancio : RT @FabrizioRomano: Sensi piace all’Inter se dovesse andar via Borja Valero e rimane un obiettivo importante del Milan per il centrocampo.… - sportli26181512 : Crotone, Di Carmine: 'Contro il Milan dobbiamo essere spensierati': Samuel Di Carmine, attaccante del Crotone,...… - sportli26181512 : Tomori: 'L'obiettivo del Milan è lo scudetto. Sono felice di essere qui': Il difensore rossonero Fikayo Tomori parl… -