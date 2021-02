Calciomercato Milan | lanciato l’assalto a Lazaar | Maldini spera di far saltare l’accordo col Watford

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il, sempre piùverso la conquista dello scudetto, continua a sondare il mercato per rafforzare ulteriormente la rosa di mister Pioli. L’ultimo ad essere finito nei radar disarebbe il ventinovenne Achraf, terzino sinistro appena svincolatosi dal Newcastle dopo cinque stagioni passate più in giro per il mondo che in Gran L'articolo

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #Calciomercato #Napoli - Ultimatum a #Gattuso, pronto un ritorno - sportli26181512 : Milan, lo United scarica Dalot: ecco il nuovo obiettivo: Secondo quanto riferito dal’Express Diogo Dalot,...… - sportli26181512 : Ambrosini: 'Perché il Milan ha preso Mandzukic a gennaio': Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha...… - cmercatoweb : ???? Rinnovo #Calhanoglu, c'è ancora distanza: l'offerta del #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il Milanista

3 Secondo quanto riferito dal' Express Diogo Dalot , attualmente al, non rientra più nei piani del Manchester United . I Red Devils avrebbero messo nel mirino Max Aarons del Norwich .Commenta per primo Massimo Ambrosini , intervenuto a Sky Sport, ha commentato l'acquisto di Mandzukic da parte del club rossonero nello scorso mercato invernale: 'Un arrivo funzionale alper provare ad arrivare all'obiettivo. E' un acquisto funzionale al presente, per raccogliere quello che questa stagione ti può portare'.(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Bologna batte Parma 3-0 (2-0) nel derby emiliano valido per la 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ennio Tardini di Parma.In attesa del posticipo di questa sera (Lazio-Cagliari alle ore 20.45) in questa domenica si sono disputate quattro partite del 21° turno della Serie A 2020-2021. Il campo principale era quello di San ...