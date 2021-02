Biden e i rapporti con Cina e Iran: 'In Xi non c'è un briciolo di democrazia, sanzioni revocate solo dopo lo stop al programma nucleare' (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sono pronti a una forte concorrenza con la Cina, ma non vogliono un conflitto come ha fatto Trump: lo afferma il presidente Joe Biden in un'intervista alla Cbs in cui sostiene però che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sono pronti a una forte concorrenza con la, ma non vogliono un conflitto come ha fatto Trump: lo afferma il presidente Joein un'intervista alla Cbs in cui sostiene però che ...

ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - FilippoDMaver : Biden: Trump 'instabile', no rapporti intelligence. E scioglie riserva su candidata Nigeria a Wto - AmeGaspa : RT @AmeGaspa: “A parte il rafforzamento dell’alleanza atlantica, il dossier di politica estera più scottante che l’amministrazione di #JoeB… - Notiziedi_it : Biden non vuole che Trump riceva i rapporti degli 007 - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto in una intervista a Cbs che il predecessore #DonaldTrump non dovrebbe… -