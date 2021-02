Banda ultralarga | il 41% delle linee funziona ancora con il doppino di rame Servono nuove regole e sanzioni in caso di ritardi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per la diffusione della fibra in Italia non resta che sperare nei soldi del Recovery fund. Nonostante gli investimenti fatti dagli operatori e da Open Fiber, la controllata di Cassa Depositi e Prestiti e dell’Enel, la rete di nuova generazione restaun miraggio per milioni di italiani. Secondo gli ultimi dati dell’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni, diffusi il 18 gennaio, poco meno della metà (il 41,4%)telefoniche nazionali (20 milioni)con ildi. Appena il 7,5% ha una connessione di nuova generazione. Buona parte del Paese (il 43,9%) viaggia su un misto fibra-e il resto (7,3%) sfrutta un sistema fibra-onde radio (FWA). Ciò spiega del resto perché, secondo il terzo rapporto ...

...Artea come contributi da girare alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per l'attivazione di un'infrastruttura e del relativo servizio di collegamento ad internet in. Lo ...Solo in anni recenti la nuova strategia per la, Bul, ha marcato il cambio di prospettiva. Siamo convinti che la possibilità di comunicare e connettersi sia da considerare un diritto ...capalbio. Sono terminati i lavori necessari per far funzionare la banda ultralarga in fibra ottica nella Piccola Atene. Infratel, su convenzione sottoscritta tra il ministero dello sviluppo economico ...Lo scopo è quello di supportare le eventuali necessità di attività di didattica integrata digitale: l’avviso pubblico risale alla metà di dicembre e la Provincia, attraverso il Servizio Istruzione, ha ...