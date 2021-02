Australian Open 2021, day 1: Sinner subito in campo contro Shapovalov, esordio per Djokovic (Di domenica 7 febbraio 2021) La stagione 2021 è finalmente pronta ad entrare nel vivo con gli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno. L’ultima settimana di tennis ha sorriso ai colori azzurri, con la finale raggiunta nell’Atp Cup dall’Italia, trascinata da Berrettini e Fognini, e la finale dell’Atp 250 di Melbourne 1 tra Jannik Sinner e Stefano Travaglia. Ora però è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sul major in programma a Melbourne. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLA PRIMA GIORNATA Tra le sfide più attese della prima giornata non può mancare il big match Sinner-Shapovalov. Il tennista altoatesino, reduce dal secondo titolo in carriera conquistato, avrà a disposizione poco più di 24 ore per recuperare dopo oltre 10 ore passate in campo nell’ultima settimana. Quest’aspetto potrà ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) La stagioneè finalmente pronta ad entrare nel vivo con gli, primo grande appuntamento dell’anno. L’ultima settimana di tennis ha sorriso ai colori azzurri, con la finale raggiunta nell’Atp Cup dall’Italia, trascinata da Berrettini e Fognini, e la finale dell’Atp 250 di Melbourne 1 tra Jannike Stefano Travaglia. Ora però è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sul major in programma a Melbourne. IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLA PRIMA GIORNATA Tra le sfide più attese della prima giornata non può mancare il big match. Il tennista altoatesino, reduce dal secondo titolo in carriera conquistato, avrà a disposizione poco più di 24 ore per recuperare dopo oltre 10 ore passate innell’ultima settimana. Quest’aspetto potrà ...

sportface2016 : Poche ore e sarà #AusOpen: ecco la preview della prima giornata #Sinner #AustralianOpen - saradjokofan1 : @fabiofogna @ATPCup Grande Fabio e grande Team Italia! Non potete che essere fieri di voi. In bocca al lupo per gli Australian Open! ?????? - LuigiMutti : RT @LaDialettica: Su #Sinner giusto restare cauti. Se domani perderà vorrà dire che il primo dei suoi 10 Australian Open lo vincerà l'anno… - 1987_Lorenza : RT @LaDialettica: Su #Sinner giusto restare cauti. Se domani perderà vorrà dire che il primo dei suoi 10 Australian Open lo vincerà l'anno… - _MinutForMinut : RT @LaDialettica: Su #Sinner giusto restare cauti. Se domani perderà vorrà dire che il primo dei suoi 10 Australian Open lo vincerà l'anno… -