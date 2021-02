Amici: Rudy Zerbi scontro con Arisa | Abbandona la trasmissione (Di domenica 7 febbraio 2021) Amici: Rudy Zerbi senza freni si scaglia ancora una volta all’attacco della nota cantante Arisa, tirando ancora in ballo Raffaele Rudy Zerbi (Instagram)Amici è uno dei più famosi talent show, in onda su Canale 5 dal 2001. Il format è ideato e condotto da Maria De Filippi. Con venti edizioni consecutive è il più longevo di questa tipologia di programma. Con il passare degli anni sono state aggiunte sempre più stelle al cast. Quest’anno ad esempio i professori sono addirittura Alex Britti, Arisa, Rudy Zerbi, Giusy Ferreri e tantissimi altri importanti nomi dello spettacolo. Rudy Zerbi sembrerebbe essere uno dei più influenti, o quantomeno uno di quelli che riesce a far ... Leggi su kronic (Di domenica 7 febbraio 2021)senza freni si scaglia ancora una volta all’attacco della nota cantante, tirando ancora in ballo Raffaele(Instagram)è uno dei più famosi talent show, in onda su Canale 5 dal 2001. Il format è ideato e condotto da Maria De Filippi. Con venti edizioni consecutive è il più longevo di questa tipologia di programma. Con il passare degli anni sono state aggiunte sempre più stelle al cast. Quest’anno ad esempio i professori sono addirittura Alex Britti,, Giusy Ferreri e tantissimi altri importanti nomi dello spettacolo.sembrerebbe essere uno dei più influenti, o quantomeno uno di quelli che riesce a far ...

bleahar : Sto rivedendo ora la puntata amici ma quanto è stata orribile l’esibizione di deddy? E rudy gli da la maglia solo p… - giorgiarain_bow : Ma Rudy praticamente ha metà classe di amici #Amici20 - trashtvstellare : Amici 20, volano stracci in diretta tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi #Amici20 #RudyZerbi #AnnaPettinelli #Esa… - IsaeChia : ‘#Amici20’, puntata del 06/02/2021: #Evandro perde la sfida e viene eliminato, #Esa si salva ma è accesa la polemic… - Claudio_Goretti : Mi propongo come giudice al posto di Rudy per la prossima edizione di Amici, posso fare sicuramente meglio di lui #Amici20 -