Volley femminile, Serie A1 2020/2021: Firenze sorprende Chieri e si rilancia in classifica (Di sabato 6 febbraio 2021) Importante vittoria per Il Bisonte Firenze, che nella nona giornata di ritorno della Serie A1 2020/2021 di Volley femminile ha sconfitto la Reale Mutua Fenera Chieri con il punteggio di 3-1 (23-25, 25-20, 25-21, 26-24). Un risultato a sorpresa nel deserto del Mandela Forum, con le piemontesi che si fermano dopo cinque vittorie consecutive mentre invece le toscane di coach Mencarelli si rilanciano e agganciano l’ottavo posto di Casalmaggiore a quota 20 punti. A Chieri non bastano i 26 punti della top scorer Kaja Grobelna, mentre per Firenze ci sono i 21 punti di Sylvia Nwakalor e i 18 di Anastasia Guerra. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Serie A1, RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Importante vittoria per Il Bisonte, che nella nona giornata di ritorno dellaA1diha sconfitto la Reale Mutua Feneracon il punteggio di 3-1 (23-25, 25-20, 25-21, 26-24). Un risultato a sorpresa nel deserto del Mandela Forum, con le piemontesi che si fermano dopo cinque vittorie consecutive mentre invece le toscane di coach Mencarelli sino e agganciano l’ottavo posto di Casalmaggiore a quota 20 punti. Anon bastano i 26 punti della top scorer Kaja Grobelna, mentre perci sono i 21 punti di Sylvia Nwakalor e i 18 di Anastasia Guerra. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACEA1, RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ...

sportface2016 : #Volley #SerieA1 Vittoria di #Firenze che batte 3-1 #Chieri - RaiSport : #Volley femminile ?? Appuntamento con l'anticipo della nona giornata di ritorno di #SerieA1: #Firenze-#Chieri in dir… - ecodelchisone : Volley serie B2 femminile, sabato di derby a Pinerolo: Union-Bzz Piossasco - news_ravenna : Volley femminile B2, derby romagnolo per la Conad contro la tosta Fenix Faenza - lavocedialba : Volley femminile A1 - Per Cuneo 'mission impossible' contro Conegliano, Candi: 'Molto stimolante confrontarsi con a… -