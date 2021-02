Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 12 | 10

(Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio di piena disponibilità sostegno l’Italia viva Fratelli d’Italia no fiducia Forza Italia sia il governo dei migliori e con Forza Italia ieri si è chiuso il secondo giorno di consultazioni Zingaretti c’è un ancoraggio l’Unione Europea per Renzi draghi una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti oggi le consultazioni di lega e Movimento 5 Stelle spread sotto quota 100 le altrecirca un migliaio di Birmania hanno manifestato oggi ancora per protestare contro il colpo di stato che mi ama rovesciato a Mozzano Suzuki abbasso la dittatura militare hanno gridato i manifestanti sventolando verdi e rosse con i colori del partito dell’ex leader della Lega Nazionale per la democrazia e cambiamo ancora argomento rimanendo all’estero la Russia sta ...

Chiamavano per prenotare il ma non sapevano che al telefono c'era un . Che chiedeva i dati delle . Una truffa scoperta in tempo, fortunatamente. Una linea diretta istituita per aiutare le persone ...Le 'stranezze' del prof di matematica ora indagato per la morte di Luca (è un nome di fantasia), il 17enne del Rousseau che si suicidò nel garage di casa nel luglio del 2019, erano note a tutti, ...Continua il rally dei listini mondiali giunto al quarto giorno consecutivo. Milano la migliore in Europa (+1,65%). Il differenziale col Bund chiude a 99 punti ...Il documento distribuito in una cinquantina di banchetti in giro per la città. «Torni ad essere una Capitale». Ma ancora non c’è un candidato da contrapporre a Raggi ...