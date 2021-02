Torino | Sala | ' centrosinistra ancora senza candidati è un problema'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Credo che Damilano sia un avversario molto ostico. Se anon riuscite in fretta a trovare contendente serio sono dolori". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe, parlando all'evento Milano Unita della campagna elettorale di. "", ribadisce, dopo aver spiegato di aver chiesto che si rispetti la scadenza naturale quest'anno per le elezioni comunali, e il suo consiglio è "lasciate perdere lo story telling e andate sulle proposte".

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – "Credo che Damilano sia un avversario molto ostico. Se a Torino non riuscite in fretta a trovare contendente serio sono dolori". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando all'evento Milano Unita della campagna elettorale di Beppe Sala. "Lasciate perdere lo story telling e andate sulle proposte", ribadisce, dopo aver spiegato di aver chiesto che si rispetti la scadenza naturale quest'anno per le elezioni comunali.