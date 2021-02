“Se non giochi con me mi uccido”: 13enne salvato dalla polizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gioco in chat, la minaccia di suicidio e la denuncia da parte dell’interlocutrice sua coetanea e l’intervento della polizia. polizia (Facebook)Un ragazzo conosciuto in chat, il primo approccio, tanto tempo passato a raccontarsi. Poi il ragazzo fa una richiesta strana. Una sfida on line. Tra Varese dove risiede lui e Cuneo dove invece risiede lei, quello che è successo racconta perfettamente la fragile condizione di una generazione in profonda difficoltà. La sfida proposta dal ragazzo, 13enne, cosi come la ragazza dall’altra parte del monitor, consiste in una serie di prove. Domande, in base alle cui risposte sarebbero scaturite pene corporali. Alla fine, l’ultima, la morte. La ragazza spaventata da quanto ha accaduto racconta alla madre quanto successo, aggiungendo che il ragazzo avrebbe minacciato di suicidarsi ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gioco in chat, la minaccia di suicidio e la denuncia da parte dell’interlocutrice sua coetanea e l’intervento della(Facebook)Un ragazzo conosciuto in chat, il primo approccio, tanto tempo passato a raccontarsi. Poi il ragazzo fa una richiesta strana. Una sfida on line. Tra Varese dove risiede lui e Cuneo dove invece risiede lei, quello che è successo racconta perfettamente la fragile condizione di una generazione in profonda difficoltà. La sfida proposta dal ragazzo,, cosi come la ragazza dall’altra parte del monitor, consiste in una serie di prove. Domande, in base alle cui risposte sarebbero scaturite pene corporali. Alla fine, l’ultima, la morte. La ragazza spaventata da quanto ha accaduto racconta alla madre quanto successo, aggiungendo che il ragazzo avrebbe minacciato di suicidarsi ...

