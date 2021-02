Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali (Di sabato 6 febbraio 2021) Ecco le scelte ufficiali di Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano per la sfida delle 15.00 tra Sassuolo e Spezia: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Obiang, Traoré, Djuricic, Boga, Caputo Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni, Sena, Ricci, Maggiore, Verde, Agudelo, Gyasi Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Ecco le sceltedi Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano per la sfida delle 15.00 tra(4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Obiang, Traoré, Djuricic, Boga, Caputo(4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni, Sena, Ricci, Maggiore, Verde, Agudelo, Gyasi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - GruppoEsperti : #Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo… - fuat_am02 : Sassuolo v Spezia today - sportli26181512 : Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Al Mapei Stadium il Sassuolo cerca una vit… - BombeDiVlad : ???? #SerieA - #SassuoloSpezia ?? #SASSUOLO: Consigli, Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè… -