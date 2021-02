Sassuolo-Spezia, De Zerbi: “Dà fastidio perdere una partita del genere, è un periodo negativo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Sconfitta casalinga per il Sassuolo che cede 2-1 allo Spezia.Serie A, 21a giornata: lo Spezia blocca il Sassuolo, il Torino rimonta l’AtalantaSconfitta che brucia quella subita dai neroverdi come confermano le parole rilasciata da mister Roberto De Zerbi nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport."Dà fastidio perdere una partita così perchè abbiamo preso gol evitabili. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è un periodo un po' così. Nel calcio, come nella vita, ci sono periodi felici dove fai 4 o 5 gol e altri in cui non ci riesci. Oggi uguale, avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Sconfitta casalinga per ilche cede 2-1 allo.Serie A, 21a giornata: loblocca il, il Torino rimonta l’AtalantaSconfitta che brucia quella subita dai neroverdi come confermano le parole rilasciata da mister Roberto Denel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport."Dàunacosì perchè abbiamo preso gol evitabili. Le occasioni le abbiamo sbagliate per colpa nostra, in due o 3 situazioni si poteva servire il compagno libero e non l'abbiamo fatto. Dobbiamo accettare le sconfitte e ripartire, è unun po' così. Nel calcio, come nella vita, ci sono periodi felici dove fai 4 o 5 gol e altri in cui non ci riesci. Oggi uguale, avessimo segnato di più nessuno avrebbe avuto da ...

