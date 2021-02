Rovigo | focolaio in ospedale | 20 pazienti positivi | s’indaga sul personale no vax

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo lo scoppio di unnel reparto geriatria dell’disui due infermieri no vax. In queste ore è stata appurata latà al Sars-Cov-2 di 20su 30 del reparto di geriatria dell’civile ‘Santa Maria della Misericordia’ di. Sia l’azienda ospedaliera che l’Ulss 5 distanno investigando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

È l'auspicio del virologo, docente all'università Vita - Salute San Raffaele di Milano, che in un post su Twitter commenta la notizia dei venti anziani infettati a Rovigo e dell'indagine aperta su due operatori che non si sono vaccinati. Un focolaio di Covid, con 20 pazienti su 30 risultati positivi al virus, si è sviluppato nel reparto di geriatria dell'ospedale civile 'Santa Maria della Misericordia' di Rovigo