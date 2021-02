Roma | colpiscono al volto un venditore ambulante e gli spaccano il naso | fermati 3 ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

Primo weekend in zona gialla per il Lazio e i controlli per evitare assembramenti nelle vie dello shopping della Capitale non si arrestano. Leggi anche: Primo weekend in zona gialla: controlli antiassembramento a tappeto ae sul litorale (FOTO e VIDEO) Proprio nel corso dei controlli mirati, verso le 18.30 circa, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via del Corso dove unè stato colpito alcon un pugno da un ragazzo in compagnia di altri due giovani. L'uomo è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura del setto nasale. La posizione dei tre, tutti maggiorenni, portati in ufficio per accertamenti, è al vaglio degli inquirenti.