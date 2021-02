Pioli: “Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. La prima settimana libera da domenica a domenica, quanto è importante? “E’ stato strano perché non ci succedeva da tempo, Siamo andati a fondo dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto un lavoro più mirato, bella settimana di lavoro, qualità e intensità. Una settimana utile”. E’ iniziata la discesa per arrivare in cima? “Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare. Nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno tutte motivate, dobbiamo provare ad alzare il nostro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliapartita contro il Crotone. La prima settimana libera da domenica a domenica, quanto è importante? “E’ stato strano perché non ci succedeva da tempo,andati a fondo dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista fisico abbiamo fatto un lavoro più mirato, bella settimana di lavoro, qualità e intensità. Una settimana utile”. E’ iniziata la discesa perin cima? “, lepiù. Nel girone di ritorno gli obiettivi si avvicinano e le squadre saranno tutte motivate, dobbiamo provare ad alzare il nostro ...

MilanNewsit : Pioli: 'La classifica parziale non ci interessa. Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora… - napolista : Pioli: “Siamo a metà della salita, le pendenze più difficili devono ancora arrivare” In conferenza stampa: 'Le prim… - RibaltaRossoner : #Pioli in conferenza ??Una settimana completamente libera per preparare la partita: 'E' stato strano, non ci succede… - RaiSport : ?? #Pioli: '#Inter? Classifica parziale, non ci interessa' 'Sarebbe importante tornare primi, siamo ancora a metà s… - sportface2016 : #Milan, le parole del tecnico Stefano #Pioli in conferenza stampa -