Pioggia in Toscana: codice giallo domenica 7 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Una depressione in fase di avvicinamento dalla Spagna porterà nuove piogge sulla Toscana, in particolare sul nord-ovest della regione e sulle zone appenniniche delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo Leggi su firenzepost (Di sabato 6 febbraio 2021) Una depressione in fase di avvicinamento dalla Spagna porterà nuove piogge sulla, in particolare sul nord-ovest della regione e sulle zone appenniniche delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo

La zona interessata è la Toscana nord ovest . In Valdera sono attese precipitazioni a partire da ... Quella di domani sarà la prima di quattro giornate di pioggia. Il bel tempo tornerà in Valdera solo ...

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo

La perturbazione in particolare sul nord-ovest della regione e sulle zone appenniniche delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo ...

