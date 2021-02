Palestre aperte e lezioni col personal trainer o partita a carte in dieci nel circolo: tutti beccati (Di sabato 6 febbraio 2021) C'è chi si allenava in palestra con il personal trainer e chi giocava a carte in un circolo con altre dieci persone senza indossare la mascherina. Controlli della Guardia di Finanza in diverse zone ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) C'è chi si allenava in palestra con ile chi giocava ain uncon altrepersone senza indossare la mascherina. Controlli della Guardia di Finanza in diverse zone ...

teleischia : GDF NAPOLI. CONTROLLI E MULTE: PALESTRE APERTE, CHIUSI 2 LOCALI E RAGAZZI IN GIRO DOPO IL COPRIFUOCO - aSalerno_it : #salerno Scoperti locali e palestre aperte, multe e sequestri dalla Guardia di Finanza - leggoit : Palestre aperte e lezioni col personal trainer o partita a carte in dieci nel circolo: tutti beccati - GazzettaSalerno : Controlli GdF, palestre aperte ed assembramenti in circoli. - Testament73 : A #salerno di #osceriff se ne passano per il cazzo... ??Covid: nel Salernitano palestre aperte e in 10 in un circolo… -