Palermo, viaggio in pullman verso Avellino: Almici parte, Marconi e Corrado restano a casa. I dettagli

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Palermo. Sono tre i calciatori del Palermo che non sono partiti alla volta della Campania: Nicolò Corrado, Ivan Marconi e Lorenzo Lucca, oltre a Marong, escluso ancora una volta dai convocati. Una trasferta iniziata nel primo pomeriggio di ieri, "che proseguirà come ormai consuetudine in Calabria, a Rende, dove i rosanero hanno preparato le ultime sfide disputate in campo nemico", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Torna, invece, tra i convocati Alberto Almici: l'esperto esterno ex Hellas Verona, in ballottaggio con Andrea Accardi, contro gli irpini potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Intanto, lo staff ha preferito lasciare a casa Corrado, che sta proseguendo un lavoro di recupero, ...

