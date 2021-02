TuttoQuaNews : RT @leggoit: #palermo, sbloccato il telefono di Antonella: «Nessuno l'ha sfidata nelle chat, nessun video della challenge» - leggoit : #palermo, sbloccato il telefono di Antonella: «Nessuno l'ha sfidata nelle chat, nessun video della challenge» - Yogaolic : RT @fanpage: Sbloccato il cellulare della piccola Antonella, nessuna traccia di sfida social - fanpage : Sbloccato il cellulare della piccola Antonella, nessuna traccia di sfida social - QuotidianPost : Sfida Tik Tok: sbloccato il cellulare di Antonella -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo sbloccato

Il Mattino

Leggi anche > I periti hannolo smartphone della bambina ma non hanno trovato video di lei mentre provava a mettere a punto la challange, né sono emersi messaggi o chat in cui si faceva ...È quanto emerge dai primi esami effettuati sul telefonino che la bimba, morta aaveva con sé nel bagno quando si è strangolata con la cinta dell'accappatoio. Non esiste, dunque, nessun video ...È stato sbloccato il telefono della piccola Antonella Sicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social. La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa a ...I periti informatici sono riusciti a sbloccare il cellulare della piccola Antonella Sicomero e non hanno trovato tracce d'inviti a presunte sfide online.