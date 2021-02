LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-6 4-3 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: game cruciali del match! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 5-3 ALTRO VINCENTE DI ROVESCIO DI Sinner! Khachanov serve per allungare il match. 40-30 Servizio e diritto dell’azzurro. 30-30 Risposta pazzesca di diritto di Khachanov. 30-15 Ottima prima dell’azzurro. 15-15 Gran attacco di diritto di Sinner e chiusura con la volée alta. 0-15 Gran passante del russo sulla discesa morbida a rete dell’azzurro. 4-3 Si salva Khachanov ed altra chance non sfruttata dall’azzurro. AD-40 Si ferma sul nastro il passante dell’azzurro. 40-40 Prima pazzesca di Khachanov. 30-40 PALLA BREAK Sinner! Chance da sfruttare dopo le risposte profonde che hanno messo in difficoltà il battitore ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 5-3 ALTRO VINCENTE DI ROVESCIO DIserve per allungare il match. 40-30 Servizio e diritto dell’azzurro. 30-30 Risposta pazzesca di diritto di. 30-15 Ottima prima dell’azzurro. 15-15 Gran attacco di diritto die chiusura con la volée alta. 0-15 Gran passante del russo sulla discesa morbida a rete dell’azzurro. 4-3 Si salvaed altra chance non sfruttata dall’azzurro. AD-40 Si ferma sul nastro il passante dell’azzurro. 40-40 Prima pazzesca di. 30-40 PALLA BREAK! Chance da sfruttare dopo le risposte profonde che hanno messo in difficoltà il battitore ...

