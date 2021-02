LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: comanda Kriechmayr su Mayer, a breve Innerhofer e Paris! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Il norvegese Kjetil Jansrud procede sui tempi di Kriechmayr in alto, quindi arriva al secondo intermedio con 46 centesimi, non risultando veloce. Nel settore tecnico è arretrato e passa a 64 centesimi. Taglia il traguardo in sesta posizione a 94 centesimi. Al cancelletto ora lo svizzero Gino Caviezel. 11.40 Il francese Nils Allegre arriva con 33 centesimi di ritardo al secondo intermedio. Sbaglia in un paio di curve e si ritrova a 62. Chiude quarto a 57 con un finale a tutta! Al via ora il norvegese Kjetil Jansrud. 11.38 L’austriaco Vincent Kriechmayr parte con 8 centesimi di vantaggio sul connazionale. Splendido nelle linee, allunga a 14 centesimi, quindi arriva con 2 al terzo dopo qualche piccola sbavatura. Chiude alla grande ed è primo!!!!!! 1:12.58, 17 centesimi su ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Il norvegese Kjetil Jansrud procede sui tempi diin alto, quindi arriva al secondo intermedio con 46 centesimi, non risultando veloce. Nel settore tecnico è arretrato e passa a 64 centesimi. Taglia il traguardo in sesta posizione a 94 centesimi. Al cancelletto ora lo svizzero Gino Caviezel. 11.40 Il francese Nils Allegre arriva con 33 centesimi di ritardo al secondo intermedio. Sbaglia in un paio di curve e si ritrova a 62. Chiude quarto a 57 con un finale a tutta! Al via ora il norvegese Kjetil Jansrud. 11.38 L’austriaco Vincentparte con 8 centesimi di vantaggio sul connazionale. Splendido nelle linee, allunga a 14 centesimi, quindi arriva con 2 al terzo dopo qualche piccola sbavatura. Chiude alla grande ed è primo!!!!!! 1:12.58, 17 centesimi su ...

