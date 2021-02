Io firmo per Caserta: “Condivisione reale sui contenuti e sulle idee, la nostra forza è la squadra” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo cittadini che si sono stretti intorno ad un programma condiviso e realizzato seguendo metodo e competenza”. Il movimento ‘Io firmo per Caserta’, che sarà in campo alle prossime elezioni amministrative, mette i puntini sulle “i” e chiarisce la propria identità. “Ci dispiace deludere qualcuno che ci accosta a questo o a quell’altro – proseguono dal movimento – Tra di noi non c’è nessuna eminenza grigia, nessun burattinaio che muove i nostri fili. Abbiamo un’identità precisa: quella di un gruppo eterogeneo, plurale, orizzontale che parla mille linguaggi differenti eccetto quello degli interessi personali”. Così i componenti di ‘Io firmo per Caserta’ ci hanno messo la faccia e la firma. “Siamo delusi da una classe politica che ha smesso di ascoltare i cittadini e le loro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo cittadini che si sono stretti intorno ad un programma condiviso e realizzato seguendo metodo e competenza”. Il movimento ‘Ioper’, che sarà in campo alle prossime elezioni amministrative, mette i puntini“i” e chiarisce la propria identità. “Ci dispiace deludere qualcuno che ci accosta a questo o a quell’altro – proseguono dal movimento – Tra di noi non c’è nessuna eminenza grigia, nessun burattinaio che muove i nostri fili. Abbiamo un’identità precisa: quella di un gruppo eterogeneo, plurale, orizzontale che parla mille linguaggi differenti eccetto quello degli interessi personali”. Così i componenti di ‘Ioper’ ci hanno messo la faccia e la firma. “Siamo delusi da una classe politica che ha smesso di ascoltare i cittadini e le loro ...

