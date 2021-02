Inter, niente lesioni per Vidal: ecco l’esito degli esami (Di sabato 6 febbraio 2021) Vidal uscito anzitempo in Fiorentina-Inter Sospiro di sollievo in casa Inter da Arturo Vidal sostituito all’Intervallo della sfida contro la Fiorentina da Gagliardini. Il centrocampista cileno si è sottoposto nella giornata odierna ad esami medici che hanno confermato la diagnosi arrivata già ieri sera. Si tratta infatti di un trauma contusivo. Scongiurate dunque le lesioni. Ora per il numero 22 nerazzurro lavoro personalizzato con la speranza di scendere in campo già nel prossimo turno contro la Lazio. In Coppa Italia assente per squalifica. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)uscito anzitempo in Fiorentina-Sospiro di sollievo in casada Arturosostituito all’vallo della sfida contro la Fiorentina da Gagliardini. Il centrocampista cileno si è sottoposto nella giornata odierna admedici che hanno confermato la diagnosi arrivata già ieri sera. Si tratta infatti di un trauma contusivo. Scongiurate dunque le. Ora per il numero 22 nerazzurro lavoro personalizzato con la speranza di scendere in campo già nel prossimo turno contro la Lazio. In Coppa Italia assente per squalifica. L'articolo proviene damagazine.

