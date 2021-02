In quarantena fiduciaria 90 classi di alunni, una dirigente: 'Abbiamo chiesto di chiudere la scuola, dall'Area vasta ci è arrivato un no' (Di sabato 6 febbraio 2021) PESARO - Cluster di positivi nei plessi della media Leopardi e Don Gaudiano, ma il Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica di Area vasta 1, dice no alla richiesta inoltrata dalla dirigente scolastica ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 febbraio 2021) PESARO - Cluster di positivi nei plessi della media Leopardi e Don Gaudiano, ma il Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica di1, dice no alla richiesta inoltratascolastica ...

Silvia240907 : Per non parlare dell'insegnante in quarantena fiduciaria che attenzione non è malattia quindi non può essere sostit… - kittesencul : @VotaSpartaco @donnadimezzo Che poi potevo capire il permesso non retribuito, o pretendere che lavorino da casa, vi… - 2020Revisione : Il dipendente che dovesse assentarsi dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, dopo es… - ComuneNoto : ?? #Coronavirus - aggiornamento 5-2-2021 ? Sono 85 gli attuali positivi a #Noto ? Sono 29 le persone in quarantena… - Eh__tweet : @kittesencul In quel caso fai la quarantena fiduciaria, ma non ti possono licenziare. -