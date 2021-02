Il Napoli cade anche col Genoa | 2-1 e ora la zona Champions è a rischio

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildi Ballardini ospita allo stadio Ferraris ildi Gattuso. I rossoblù di casa in grande spolvero nell'ultimo periodo, come dimostratol'ultima vittoria (3-0) in...

MassimoCaputi : Il Napoli cade contro un Genoa completamente trasformato da Ballardini. Se i rossoblu confermano l'ottimo momento,… - GoldelNapoli : L'arrembaggio finale non basta, il Napoli cade a Genova El abordaje final no es suficiente, Napoli cae en Génova - DaniloServadei : Il #Napoli cade ancora, stavolta con il #Genoa e nei numeri e nelle statistiche ricorda molto la sconfitta contro l… - IavaroneToni : Il Napoli cade sotto i colpi dell'ex: Pandev fa volare il Genoa - Francescovic17 : Fuori anche Manolas...Napoli cade letteralmente a pezzi.. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cade

Il Riformista

La Romadal podio e si ritrova quarta, in attesa die Lazio. I giallorossi hanno perso 2 - 0 a Torino, a fine gara ecco le parole di Jordan Veretout , oggi in campo per 90 minuti.In poche parole, una vittima al centro e altri due ragazzi che sgambettano lo sfortunato che... Sino a gesti estremi come quello verificatosi nei mesi scorsi adove un bimbo di soli 10 anni ...Si gioca nel weekend la 21^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Genoa - Napoli è il match che chiude questa giornata di Serie A. I partenopei provano a fare sin da subito la partita, ma è il grifone a colpire alla prima ...