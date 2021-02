Governo Draghi, Pd: "Notizie infondate su appoggio esterno" (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sono totalmente infondate le Notizie su orientamenti assunti su eventuale appoggio esterno al Governo. La posizione del Pd è stata votata dalla direzione nazionale all'unanimità e illustrata ieri al professor Draghi". Cosi il Partito Democratico, in una nota, prende posizione dopo le voci relative all'ipotesi di un appoggio esterno al Governo che Mario Draghi sta formando. La nota è stata diffusa al termine della mattinata in cui il premier incaricato ha incontrato le delegazioni di Lega e M5S, incassando la disponibilità di Carroccio e grillini a sostenere l'esecutivo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sono totalmentelesu orientamenti assunti su eventualeal. La posizione del Pd è stata votata dalla direzione nazionale all'unanimità e illustrata ieri al professor". Cosi il Partito Democratico, in una nota, prende posizione dopo le voci relative all'ipotesi di unalche Mariosta formando. La nota è stata diffusa al termine della mattinata in cui il premier incaricato ha incontrato le delegazioni di Lega e M5S, incassando la disponibilità di Carroccio e grillini a sostenere l'esecutivo.

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - GiuseppeCima : RT @SandroBonomi2: Clamorosa svolta di Salvini che appoggia il governo Draghi. Cmq bene. Alleanza nel quadro Nato, Europa. Pensate quel che… - cicciomascali : Vendo invito su Clubhouse. Prezzo modico. No perditempo. Disponibile per scambio con un posto nel Governo Draghi. -