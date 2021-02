Governo: Casaleggio lascia Montecitorio dopo vertice M5S (2) (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fonti presenti all'incontro sostengono che anche nel corso della riunione Casaleggio non avrebbe proferito parola, ma si sarebbe limitato ad ascoltare gli interventi che si sono susseguiti, a partire dal 'monologo' di Beppe Grillo durato ben 45 minuti. Il presidente dell'associazione Rousseau ha lasciato la Camera quando tutto il resto della 'truppa' è rimasta dentro, ad attendere il termine dell'incontro tra Draghi e la delegazione M5S. Ieri, inoltre, fonti di primo piano del Movimento escludevano che avrebbe preso parte al vertice. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Fonti presenti all'incontro sostengono che anche nel corso della riunionenon avrebbe proferito parola, ma si sarebbe limitato ad ascoltare gli interventi che si sono susseguiti, a partire dal 'monologo' di Beppe Grillo durato ben 45 minuti. Il presidente dell'associazione Rousseau hato la Camera quando tutto il resto della 'truppa' è rimasta dentro, ad attendere il termine dell'incontro tra Draghi e la delegazione M5S. Ieri, inoltre, fonti di primo piano del Movimento escludevano che avrebbe preso parte al

CarloCalenda : Ciò da luogo a infinite contraddizioni. Ad esempio si stigmatizza Casaleggio e la Philip Morris (giustamente), ma n… - marinabrunelli1 : RT @marcocanestrari: @MartCasti @fattoquotidiano Se posso, avrei aggiunto due dati che spiegano bene la situazione: il figlio di grillo acc… - TV7Benevento : Governo: Casaleggio lascia Montecitorio dopo vertice M5S (2)... - LPincia : RT @claudio_2022: M5s da Draghi, le manovre di Grillo per il governo. C'è pure Conte. Spero, se mai si farà un governo. Che Draghi ci libe… - BohEuroIT : @SandraM0027 @AntonioAle57 @soniabetz1 @emifittipaldi E lo so, il 'guru' Grillo è sceso a Roma per metterli in riga… -