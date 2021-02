Francois Truffaut | chi è il genio bollente di Fahrenheit

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) “A Londra, per ““, stavo come in castigo: ho vissuto sei mesi all’Hilton senza prendere neanche un pasto fuori della mia stanza. Veniva a prendermi una macchina per portarmi allo studio. Quando sono tornato a Parigi, tutti mi chiedevano: ‘Allora? Dicono che Londra sia fantastica. E’ vero?’ Non avevo il coraggio di dire: ‘Esco adesso dall’Hilton‘.” Dalle sue stesse parole, capiamo che sarà difficile improvvisare un ricordo di lui, regista, produttore, attore e, da principio, critico cinematografico. “I libri di memorie sono così strani, perché nel corso della nostra vita, noi diventiamo tante persone differenti“. A dirlo è. Tutto parte, come sempre nella vita o nel cinema di, da un’impulso sanguigno, carico di contrarietà. Nessuno rappresentò meglio di lui la vita quotidiana. ...