Di Maio: “Non dobbiamo avere pregiudizi su Draghi, ha un profilo prestigioso” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non possiamo nasconderci dietro ai pregiudizi o rinchiuderci nell’ipocrisia. Il M5S ha intrapreso un percorso di maturità, sta acquisendo a mio avviso una nuova credibilità e non deve avere paura dei cambiamenti. Draghi ha indubbiamente un profilo prestigioso, tra l’altro ha una prospettiva economica diversa da quella di Monti. Abbiamo detto che lo ascolteremo, è giusto farlo. E lo faremo partendo dai temi”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ex capo politico del M5S, in una intervista rilasciata oggi al quotidiano La Stampa. “Ascoltare per difendere ciò in cui si crede non significa vendersi o compromettersi, significa usare la testa e riflettere. E comunque saranno i parlamentari a decidere”, sottolinea Di Maio tentando di placare le divisioni interne ai Cinque Stelle ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021) “Non possiamo nasconderci dietro aio rinchiuderci nell’ipocrisia. Il M5S ha intrapreso un percorso di maturità, sta acquisendo a mio avviso una nuova credibilità e non devepaura dei cambiamenti.ha indubbiamente un, tra l’altro ha una prospettiva economica diversa da quella di Monti. Abbiamo detto che lo ascolteremo, è giusto farlo. E lo faremo partendo dai temi”. Lo ha detto Luigi Di, ex capo politico del M5S, in una intervista rilasciata oggi al quotidiano La Stampa. “Ascoltare per difendere ciò in cui si crede non significa vendersi o compromettersi, significa usare la testa e riflettere. E comunque saranno i parlamentari a decidere”, sottolinea Ditentando di placare le divisioni interne ai Cinque Stelle ...

