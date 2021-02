Crisi di governo | netta apertura della Lega a Draghi | più tiepida quella M5S

(Di sabato 6 febbraio 2021)di: termina il primo e decisivo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato. Oggi i colloqui cone Movimento 5 Stelle. Incassare l’appoggio di entrambi o almeno di uno dei due partiti era fondamentale all’ex PresidenteBCE per avere i numeri in Parlamento: Salvini ha assicurato il supporto del Carroccio, piùl’del Movimento 5 Stelle.di, piùM5Sdi: dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, lasi schieramente a ...

ItaliaViva : Crisi di governo, @matteorenzi sulla stampa estera - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - wajtingforlouis : RT @spiazzata: Articolo 1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sulle crisi di governo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Crisi di governo: le consultazioni di Draghi #Crimi -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo

di Silvana Palazzo) CABINA DI REGIA CTS - MINISTERO SALUTE: SARDEGNA 'GIALLA' Mentre ladipotrebbe avviarsi verso una possibile soluzione, intanto la Cabina di regia voluta dal ...... che insieme costruiscono percorsi per uscire dallesanitaria, climatica, economica. Un Ministro alla Montagna è nella squadra didel Presidente incaricato Mario Draghi una opportunità ...E così ci siamo risvegliati tutti-draghiani-tutti. Nei giorni dello spread che si fa mignon e delle Borse in eccitazione, anche nell’Isola si levano voci di giubilo per l’ex capo della Bce. Esultano i ...Possibile che la valutazione iniziale se si ha davanti un migrante irregolare o un potenziale rifugiato dipenda dalla “sensibilità” del Paese?