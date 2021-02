Cassano: “Il Napoli ha perso brillantezza e fiducia” (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonio Cassano esprime la sua opinione sull’andamento stagionale del Napoli di Gattuso. Antonio Cassano, durante una diretta con Vieri, esprime il suo disappunto su alcune … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonioesprime la sua opinione sull’andamento stagionale deldi Gattuso. Antonio, durante una diretta con Vieri, esprime il suo disappunto su alcune … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Bobo TV - Cassano sulla situazione di Gattuso: 'Qualcosa al Napoli sembra essersi rotto, la mia sensazione è questa… - 7Tifoso : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - thatslibero : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - cifra73 : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… - Juliano_1926 : RT @larisposta_42: Caro @leleadani il tuo podcast con Cassano, Vieri e Ventola è sempre molto interessante. Ma non condivido, per nulla, la… -