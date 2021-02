Bobo Vieri prende in giro Matteo Renzi: “Chooooc, becaaaaause, very strong friends…indovinate chi è?” – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Nelle ultime stories pubblicate su Instagram, Christan “<strong>Bobostrong>” <strong>Vieristrong> ha lanciato un indovinello a tutti i suoi follower e si è lanciato in un’imitazione del personaggio da indovinare: <strong>Matteostrong> <strong>Renzistrong>. L’ex calciatore ha ironizzato sull’inglese maccheronico del leader di Italia Viva e il risultato è tutto da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Nelle ultime stories pubblicate su Instagram, Christan “<>Bobo>” <>Vieri> ha lanciato un indovinello a tutti i suoi follower e si è lanciato in un’imitazione del personaggio da indovinare: <>Matteo> <>Renzi>. L’ex calciatore ha ironizzato sull’inglese maccheronico del leader di Italia Viva e il risultato è tutto da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Bobo Vieri prende in giro Matteo Renzi: “Chooooc, becaaaaause, very strong friends…indovinate chi è?” – VIDEO - ILOVEPROCLUB1 : RT @hevnokat: Sono felice di annunciarvi la collaborazione con @PLB_Esports, bellissimo progetto fondato da @bernardocorradi e @vieri_bobo,… - tommynino : Bobo Vieri prende in giro Renzi: 'Choc, because..indovinate chi è?' - rizzosal1 : Bobo Vieri prende in giro Renzi: 'Choc, because..indovinate chi è?' - RC_Kaka98 : @xGiulia7_ @CskalcE @CicalaTopPlayer @hevnokat @PLB_Esports @bernardocorradi @vieri_bobo Vuoi insegnarmi come si fa… -