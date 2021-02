Antony Blinken parla con la controparte cinese

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il Segretario di Stato americano, per la prima volta, con la sua. I due hanno discusso del futuro rapporto tra Washington e Pechino che si è sempre più deteriorato negli ultimi anni.ha anche affermato di averto della crescente violazione dei diritti umani in Cina.

New York, 06 feb 10:38 - Il nuovo segretario di Stato degli Usa,, ribalterà la decisione presa nelle ultime settimane dell'amministrazione di Donald...Il segretario di Stato americanoha "esortato la Cina a unirsi alla comunità internazionale nella sua condanna del golpe a Myanmar". -New York, 06 feb 10:38 - (Agenzia Nova) - Il nuovo segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, ribalterà la decisione presa nelle ultime settimane dell’amministrazione di Donald Trump dal suo ...Il Segretario di Stato americano Antony Blinken parla, per la prima volta, con il suo omologo cinese Yang Jiechi sulle relazioni USA-Cina.