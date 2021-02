Anticorpi monoclonali: ecco come potrebbero essere pagati (Di sabato 6 febbraio 2021) Francesca Galici Il via libera di Roberto Speranza alle cure con gli Anticorpi monoclonali ha aperto il dibattito sulle modalità di finanziamento, chiarite in parte dal ministero Roberto Speranza nelle ultime ore ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione degli Anticorpi moniclonali per combattere il coronavirus. L'annuncio è stato dato dallo stesso ministro della Salute tramite Facebook: "Ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli Anticorpi monoclonali così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid-19". Un'autorizzazione arrivata sulla base delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità. Un'ottima notizia nella lotta per debellare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Francesca Galici Il via libera di Roberto Speranza alle cure con gliha aperto il dibattito sulle modalità di finanziamento, chiarite in parte dal ministero Roberto Speranza nelle ultime ore ha firmato il decreto che autorizza la distribuzione deglimoniclonali per combattere il coronavirus. L'annuncio è stato dato dallo stesso ministro della Salute tramite Facebook: "Ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, deglicosì abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid-19". Un'autorizzazione arrivata sulla base delle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità. Un'ottima notizia nella lotta per debellare ...

