Alessio Bernabei spara a zero sui Dear Jack | “Mi stavano tutti sul c…”

Leggi su biccy

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’esperienza ad Amici, il successo dei singoli, i concerti a l’Arena di Verona e al Forum di Assago, i6 anni fa si sono sciolti. Da allora la carriera da solista dinon ha certo brillato (se non per Noi Siamo Infinito) e proprio per questo Gaspare Baglio di Rolling Stone gli ha chiesto chi gliel’ha fatto fare di lasciare un gruppo che funzionava alla perfezione. Il cantante è stato onesto (e questo mi è piaciuto parecchio) ed ha detto senza mezzi termini che i suoi compagni glisul… ci siamo capiti. “Una mattina mi sono svegliato e non avevo più voglia di suonare. Quella roba lì mi ha fatto capire che stavo sbagliando direzione. Quello che prima era il mio più grande sogno era diventato il mio peggiore incubo: stare su un palco. Non mi importava più, anche se ...