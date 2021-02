Vigilia di Salernitana-Chievo: le voci degli allenatori (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla Vigilia di Salernitana-Chievo, i tecnici delle due squadre, Fabrizio Castori e Alfredo Aglietti, sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la prima gara casalinga del girone di ritorno e scontro diretto per il secondo posto. Vigilia di Salernitana-Chievo: cosa ha detto Castori? “Ci aspetta la classica partita di un campionato livellato e condensato su pochi giorni. Gli avversari sono in striscia positiva: undici risultati consecutivi. Sono in salute e con Di Gaudio hanno potenziato il loro organico. Sarà una gara d’alta classifica, il risultato a questo giro conta. La classifica la guardo sempre perché è un compendio del nostro lavoro. Non ha un valore assoluto ma aiuta e contribuisce a creare motivazioni. Riguardo la scelta dell’esterno sinistro, il quinto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alladi, i tecnici delle due squadre, Fabrizio Castori e Alfredo Aglietti, sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la prima gara casalinga del girone di ritorno e scontro diretto per il secondo posto.di: cosa ha detto Castori? “Ci aspetta la classica partita di un campionato livellato e condensato su pochi giorni. Gli avversari sono in striscia positiva: undici risultati consecutivi. Sono in salute e con Di Gaudio hanno potenziato il loro organico. Sarà una gara d’alta classifica, il risultato a questo giro conta. La classifica la guardo sempre perché è un compendio del nostro lavoro. Non ha un valore assoluto ma aiuta e contribuisce a creare motivazioni. Riguardo la scelta dell’esterno sinistro, il quinto di ...

