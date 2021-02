Uomini e Donne: anticipazioni della puntata di venerdì 5 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 febbraio, vedremo anche il trono classico. La registrazione che verrà mandata in onda sarà quella prima della scelta di Davide Donadei. Vedremo che Davide ha scelto di trascorrere una giornata intera con Chiara. I due sono stati molto bene insieme e proprio per questo motivo, Beatrice non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nellache andrà in onda, vedremo anche il trono classico. La registrazione che verrà mandata in onda sarà quella primascelta di Davide Donadei. Vedremo che Davide ha scelto di trascorrere una giornata intera con Chiara. I due sono stati molto bene insieme e proprio per questo motivo, Beatrice non L'articolo

trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - 6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - LiveboxSrl : ?? Qual è il motore del successo di un'azienda? ?? Per noi di #LiveBox è il team, composto da uomini e donne compete… - iostoconmassim1 : @ninarosesnow Ormai se si è carini come modo di fare, si passa per oche. Pure Stefy è oca? Anche lei scherza ed è c… -