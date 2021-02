Traffico Roma del 05-02-2021 ore 08:00 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico segnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città Traffico diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti e code tra riuscite a Romanina da Appia in carreggiata esterna Qual è attratti dal Prenestina al bivio per la Roma L’Aquila e proseguendo sulla percorso Urbano della A24 incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino alla bivio per la tangenziale est code per incidente sulla Tuscolana la pizza di Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro città proseguono i lavori sul viadotto della Magliana chiuso il tratto compreso tra via del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro cittàdiramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti e code tra riuscite anina da Appia in carreggiata esterna Qual è attratti dal Prenestina al bivio per laL’Aquila e proseguendo sulla percorso Urbano della A24 incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino alla bivio per la tangenziale est code per incidente sulla Tuscolana la pizza di Viale Palmiro Togliatti in direzione del centro città proseguono i lavori sul viadotto della Magliana chiuso il tratto compreso tra via del ...

