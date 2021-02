Tour dei Negramaro in autunno: il 23 ottobre faranno tappa a Reggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Contatto Tour 2021 il nuovo Tour indoor dei Negramaro , con cui la pi importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 citt per 18 attesissimi concerti. Una Tourn e che arriva a due anni ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 febbraio 2021) Contatto2021 il nuovoindoor dei, con cui la pi importante band italiana torna a girare il nostro paese: 15 citt per 18 attesissimi concerti. Unan e che arriva a due anni ...

RadioItalia : Una bellissima notizia! Che dà speranza a tutti gli amanti della musica e dei @Negramaro ! Noi #radioufficiale di… - zazoomblog : Tour dei Negramaro in autunno: il 23 ottobre faranno tappa a Reggio - #Negramaro #autunno: #ottobre #faranno - DietrolaNotizia : “Contatto Tour 2021”, il nuovo tour dei Negramaro - xxmaraurdersmap : TOUR DEI NEGRAMARO A OTTOBRE STO LETTERALMENTE PIANGENDO NON SCHERZO - sonyitalia : Esplora la mostra virtuale dei Sony World Photography Awards per scoprire le spettacolari immagini e storie testimo… -