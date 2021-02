Serie A a stelle e strisce: i tycoon statunitensi padroni del calcio italiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È una Serie A a stelle e strisce. Una novità assoluta per il calcio italiano, uno dei campionati più importanti del mondo per storia e tradizione. La crisi economica che vive, ormai da anni, il nostro Paese ha toccato anche l’universo luminescente dello sport nazionale per eccellenza. I grandi problemi dello Stivale, infatti, sono certificati anche dal sempre più crescente allontanamento dal calcio dei grandi imprenditori italiani che, in difficoltà, non riescono più a sostenere le spese atte a tenere (o ad acquistare) un club di massima Serie. Così, le squadre nostrane passano sotto al controllo dei tycoon esteri: statunitensi e cinesi su tutti. Mai come oggi, sono soprattutto i grandi imprenditori americani ad essere diventati, nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) È unaA a. Una novità assoluta per il, uno dei campionati più importanti del mondo per storia e tradizione. La crisi economica che vive, ormai da anni, il nostro Paese ha toccato anche l’universo luminescente dello sport nazionale per eccellenza. I grandi problemi dello Stivale, infatti, sono certificati anche dal sempre più crescente allontanamento daldei grandi imprenditori italiani che, in difficoltà, non riescono più a sostenere le spese atte a tenere (o ad acquistare) un club di massima. Così, le squadre nostrane passano sotto al controllo deiesteri:e cinesi su tutti. Mai come oggi, sono soprattutto i grandi imprenditori americani ad essere diventati, nel ...

