Samuel Peron fa un annuncio importante | gli cambia la vita

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare unceh forse in pochi si sarebbero aspettati. Ma che cosa ha detto? Queste le parole del ballerino.è uno dei personaggi che ha raggiunto la notorietà grazie a tante edizioni da protagonista in quel di ‘Ballando con le stelle‘, Ed ecco che, in un’intervista rilasciata ai

ItalianSerieA : @samuel_peron Ciao @samuel_peron ti saluto dalla California. Anch'io ho voglia di viaggiare nel frattempo si balla… - CannavCateno : @samuel_peron Samuel davvero che voglia di tornare nella mia Sicilia. - ELEONORACASSAN9 : @samuel_peron Non sei il solo! Ma anche tanta voglia di ballare!! - samuel_peron : Che voglia che ho di tornare a viaggiare ???? - FrancaRenatadi2 : @samuel_peron Buongiorno e buona giornata. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Samuel Peron

Lanostratv

Nel 2019, invece, tocca alla televisione: è uno dei giudici di X Factor Italia insieme a Sfera Ebbasta, Mara Maionchi edei Subsonica. Il suo ultimo album è "Domino" , pubblicato per Sugar ...Dal 2007 al 2016 è stata l'ultima 'signorina buonasera' di Rai 1 ed ha partecipato nel 2012 a Ballando con le stelle in coppia col ballerino. Ovviamente stiamo parlando di Claudia ...Samuel Peron ha voluto fare un annuncio ceh forse in pochi si sarebbero aspettati. Ma che cosa ha detto? Queste le parole del ballerino. Samuel Peron è uno dei personaggi che ha raggiunto la notorietà ...Samuel Peron lontano da Ballando con le stelle fa un annuncio: "Mi sposo e divento papà" Samuel Peron è stato per anni uno dei ballerini di Ballando con ...