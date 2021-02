Sampdoria, Torregrossa scalpita: ballottaggio Keita-Quagliarella (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ranieri scioglierà tutti i dubbi nella rifinitura, ma la sensazione è che Quagliarella e Keita facciano staffetta in Benevento Sampdoria: Torregrossa dal primo minuto Claudio Ranieri deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista del match Benevento Sampdoria, fischio d’inizio alle ore 12.30 tra le mura del Vigorito. I primi interrogativi del tecnico doriano sono in attacco ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra che Ernesto Torregrossa abbia qualche chance in più di partire dal primo minuto. Se così fosse, ipotizzando un solido 4-4-2 e non da escludere un ritorno al 4-3-1-2, con lui dovrebbe esserci Fabio Quagliarella. Staffetta dunque tra il capitano della Sampdoria e Keita Balde, risultato un po’ spento a livello di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ranieri scioglierà tutti i dubbi nella rifinitura, ma la sensazione è chefacciano staffetta in Beneventodal primo minuto Claudio Ranieri deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista del match Benevento, fischio d’inizio alle ore 12.30 tra le mura del Vigorito. I primi interrogativi del tecnico doriano sono in attacco ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra che Ernestoabbia qualche chance in più di partire dal primo minuto. Se così fosse, ipotizzando un solido 4-4-2 e non da escludere un ritorno al 4-3-1-2, con lui dovrebbe esserci Fabio. Staffetta dunque tra il capitano dellaBalde, risultato un po’ spento a livello di ...

king311306 : HELLAS VERONA ???? & SAMPDORIA ???? @HellasVeronaFC @sampdoria January Signings Kevin Lasagna ???? & Stefano Sturaro… - CalcioPillole : Il calciomercato invernale della #Sampdoria. #Torregrossa è un ottimo acquisto e porterà gol per i blucerchiati. Il… - Sportellate_it : #SAMPDORIA: Torregrossa è il classico attaccante che si può esaltare a fare a sportellate nel 442 di Claudio. Per i… - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONI 67' - Doppio cambio nelle fila blucerchiate: spazio a #Torregrossa e #Ramírez per #Balde e… - Fantacalcio : Ernesto Torregrossa, Sampdoria: perché comprarlo (e perché no) al #Fantacalcio -