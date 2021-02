Rider prima pagato con banconota falsa e poi aggredito: 24enne arrestato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arrestano le aggressioni ai Rider a Napoli. Mercoledì sera gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato di Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Rocco Scotellaro per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un giovane Rider il quale ha raccontato che poco prima, nell’effettuare una consegna in via Comunale Napoli, si era accorto di essere stato pagato con una banconota falsa e, di fronte alla sua richiesta di sostituzione, era nato un diverbio con il cliente che gli aveva strappato dalle mani la banconota e lo aveva aggredito con pugni per poi allontanarsi rapidamente. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arrestano le aggressioni aia Napoli. Mercoledì sera gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e del commissariato di Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Rocco Scotellaro per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un giovaneil quale ha raccontato che poco, nell’effettuare una consegna in via Comunale Napoli, si era accorto di essere statocon unae, di fronte alla sua richiesta di sostituzione, era nato un diverbio con il cliente che gli aveva strappato dalle mani lae lo avevacon pugni per poi allontanarsi rapidamente. Gli ...

