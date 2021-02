Pagelle Fiorentina Inter | TOP e FLOP del match VOTI

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barella, Brozovic: Igor, Borja Valero(3-5-2): Dragowski 7; Martinez Quarta 6, Pezzella 6, Igor 5; Venuti 5 (dal 74? Malcuit sv), Bonaventura 6, Borja Valero 5 (dal 46? Kouamé 5,5), Amrabat 5, Biraghi 6 (dall’82’ Barreca sv); Eysseric 5,5 (dal 74? Pulgar sv), Vlahovic 5 (dal 74? Kokorin sv). A disp. Terracciano, Rosati, Bianco, Chiti, Montiel, Munteanu, Callejon. All. Cesare Prandelli ...

ArmandoAreniell : Fiorentina-Inter 0-2, le pagelle: Barella e Perisic portano i nerazzurri in testa - BandieraInter : Le pagelle di #FiorentinaInter: brillano i soliti noti #Barella e #Hakimi. Bene anche #Sanchez. Gagliardini e Lauta… - violapresses : - calciomercatoit : ?? Subito le pagelle di #FiorentinaInter! ??#Hakimi e #Dragowski ??#Lukaku e #Igor - calciodangolo_ : ?? #FiorentinaInter, le pagelle: #Barella, #Hakimi e #Perisic fanno la differenza. #Vlahovic non si vede ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

Leed il tabellino del primo tempo della partita traed Inter, valida per la 21esima giornata di Serie Aed Inter si sfidano nell'anticipo della 21esima giornata di Serie A, ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21:InterTermina 0-2 Fiorentina-Inter, Barella super gol, Hakimi e Perisic molto bene nella ripresa. Dragowski para quel che può, Vlahovic male. Le pagelle per il fantacalcio Finisce 0-2 Fiorentina-Inter, con ...HANDANOVIC 7 - Portiere senza mezze misure: reduce dallo svarione contro la Juventus, al minuto 37 si esibisce non in una, ma in ben due grandi parate su Bonaventura e Biraghi.