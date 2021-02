Musica: in concerto alla Scala Emanuil Ivanov, vincitore Concorso Busoni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano 5 feb. (Adnkronos) - Sabato 27 febbraio alle 20 Emanuil Ivanov, vincitore della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, si esibirà sul palcoscenico del Teatro alla Scala in diretta streaming. Ventidue anni, nato a Pazardzhik, in Bulgaria, Emanuil Ivanov si è aggiudicato il Primo Premio del Concorso Busoni - conquistato in passato da icone come Jörg Demus e Martha Argerich - con un'eccezionale esecuzione del concerto n.2 di Camille Saint-Saëns. Il debutto alla Scala offre a un talento alle fasi iniziali della propria carriera, un'opportunità che non mancherà di conquistare l'attenzione di un pubblico internazionale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano 5 feb. (Adnkronos) - Sabato 27 febbraio alle 20della 62° edizione delPianistico Internazionale Ferruccio, si esibirà sul palcoscenico del Teatroin diretta streaming. Ventidue anni, nato a Pazardzhik, in Bulgaria,si è aggiudicato il Primo Premio del- conquistato in passato da icone come Jörg Demus e Martha Argerich - con un'eccezionale esecuzione deln.2 di Camille Saint-Saëns. Il debuttooffre a un talento alle fasi iniziali della propria carriera, un'opportunità che non mancherà di conquistare l'attenzione di un pubblico internazionale. ...

SkyTG24 : Beatles, 52 anni fa a Londra l'ultima esibizione pubblica sul tetto della Apple Records - TV7Benevento : Musica: in concerto alla Scala Emanuil Ivanov, vincitore Concorso Busoni... - _MusicaCheResta : E anche se sarà banale dirlo, da un anno a questa parte mi hanno sempre aiutato nei momenti negativi con la loro mu… - FrancescaGuana : @RebeBrave1996 L'energia, la profondità, il senso di unione, i salti, cantare senza sosta, le risate, la musica, la… - egorifera : Fulminacci io non trovo più parole per descrivere la tua musica Sei stato la miglior scoperta dell'ultimo periodo,… -